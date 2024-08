V blízkosti jemenského prístavu Aden došlo k raketovému útoku na obchodnú loď

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AS1 Leah Jones/RAF via AP)

Ak by sa k zodpovednosti za útok na obchodnú loď - identifikovanú ako MV GROTON - prihlásili jemenskí povstalci - húsíovia, išlo by prvý takýto incident od 20. júla, keď Izrael podnikol v jemenskom prístave Hudajdá mohutný odvetný letecký útok proti tejto povstaleckej armáde. Agentúra Spojeného kráľovstva pre námorné obchodné operácie (UKMTO), ktorá je súčasťou britského kráľovského námorníctva, sa vo svojom vyhlásení z noci na nedeľu odvolala aj na hlásenie bezpečnostnej spoločnosti - podľa nej plavidlo bolo zasiahnuté raketou, ale na lodi nevznikol požiar. Posádka nezaznamenala ani vniknutie vody, ani únik ropných látok. Vo vyhlásení UKMTO sa ďalej uvádza, že obchodné plavidlo pokračuje v plavbe do ďalšieho prístavu. Incident sa odohral v sobotu popoludní miestneho času vo vzdialenosti približne 125 námorných míľ (231 kilometrov) východne od jemenského prístavného mesta Aden.

Podľa UKMTO zasiahnutým plavidlom bola loď MV GROTON. Centrálne velenie USA (CENTCOM) predtým v sobotu uviedlo že v Jemene zničilo raketu a odpaľovacie zariadenie húsíov. Útoky húsíjských povstalcov na lode plaviace sa pri pobreží Jemenu vyvolali odvetné útoky USA a Británie a narušili aj celosvetový obchod, keďže majitelia lodí presmerovali svoje lode na iné trasy - namiesto Červeného mora a Suezského prieplavu sa teraz ich lode plavia po dlhších, ale bezpečných trasách okolo južného cípu Afriky. Iránom podporovaní militanti z hnutia húsíov tvrdia, že útoky na medzinárodnú lodnú dopravu v blízkosti pobrežia Jemenu podnikajú na znak solidarity s Palestínčanmi, ktorí od októbra 2023 čelia odvete izraelskej armády za vpád palestínskych kománd na juh Izraela a následné terorizovanie a vraždenie tamojších civilistov. Útoky húsíov sa začali v novembri minulého roku. Húsíovia tvrdia, že nimi chcú prinútiť Izrael k ukončeniu jeho vojenskej operácie v Pásme Gazy.