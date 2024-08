Švédsko zatvára svoje veľvyslanectvo v Libanone: Obava z eskalácie vojny

(Zdroj: SITA/Hanna Johre/NTB Scanpix via AP)

ŠTOKHOLM/BEJRÚT - Švédsko zatvára svoje veľvyslanectvo v libanonskom hlavnom meste Bejrút v čase obáv, že by vojna v Pásme Gazy mohla eskalovať do širšieho regionálneho konfliktu. Oznámil to v sobotu švédsky minister zahraničných vecí Tobias Billström, informuje o tom agentúra AFP.