V Európskom parlamente sa musíme zamerať viac na konkurencieschopnosť EÚ a bezpečnosť, tvrdí Lexmann

Europoslankyňa sa chce zameriavať najmä na oblasť ekonomického a bezpečnostného charakteru. "Už v prvom mandáte som sa snažila pracovať na tom, aby sme si nejakým spôsobom viac chránili ekonomické záujmy v geopolitickom priestore, pred totalitnými režimami," uviedla Lexmann, ktorá sa stala s 58.179 prednostnými hlasmi jedinou zvolenou europoslankyňou KDH.

Podľa jej slov sa EÚ musí viac zamerať na jej konkurencieschopnosť, aby dosahovala lepšie hospodárske výsledky. Tie potom podľa nej umožnia robiť aj ďalšie pokroky, napríklad v oblasti posilňovania regiónov. Je potrebné však podporiť aj potravinovú bezpečnosť a sebestačnosť a viac investovať do poľnohospodárstva, dodala.

Lexmann uviedla, že ďalšou z jej priorít je prehodnotiť niektoré rozhodnutia, ktoré Únia urobila v minulosti, pričom poukázala na Európsku zelenú dohodu (tzv. Green Deal). "Mnohé nastavenia nie sú zelené a zároveň majú negatívny vplyv na naše hospodárstvo. Je to napríklad zákaz spaľovacích motorov," spresnila.

Slovenská europoslankyňa by sa chcela aj naďalej venovať bezpečnosti na internete a zavádzaniu umelej inteligencie na pracovný trh. Ide podľa nej o jedny z najdôležitejších oblastí, ktoré Únia musí riešiť.

Lexmann bude kvestorkou Európskeho parlamentu

Miriam Lexmann zvolili minulú stredu v Štrasburgu za kvestorku Európskeho parlamentu (EP). Bude tak súčasťou predsedníctva EP. Pôsobiť bude aj vo Výbore pre medzinárodný obchod (INTA), Výbore pre zamestnanosť a sociálne veci (EMPL) a ako náhradníčka vo Výbore pre zahraničné veci (AFET). Výbory vypracúvajú, menia a prijímajú legislatívne návrhy a iniciatívne správy. Zvažujú návrhy Európskej komisie a Rady a v prípade potreby vypracúvajú správy, ktoré sa predkladajú plénu.

Každý poslanec EP by mal patriť aspoň do jednej delegácie - oficiálnej skupiny poslancov alebo poslankýň EP, ktoré udržiavajú a prehlbujú vzťahy s parlamentmi, regiónmi a organizáciami nečlenských štátov. Lexmann zažiadala o členstvo v Delegácii pre vzťahy s Čínskou ľudovou republikou, pretože je to podľa nej dôležité z hľadiska bezpečnosti. Záujem má aj o členstvo v delegácii pre Bielorusko, kde by sa chcela angažovať najmä v ľudskoprávnej agende.

Lexmann pôsobila ako europoslankyňa aj v predošlom funkčnom období. Myslí si, že jej to prinesie výhody. "Viem sa viac sústrediť na niektoré priority, viem nadviazať na prácu v hospodárskej oblasti či bezpečnosti. Poznám veľa kolegov a viem, ako to tu funguje," uzavrela.