Americký senátor Bob Menendez v auguste odstúpi z funkcie: Dôvodom sú úplatky

Bob Menendez (Zdroj: SITA/AP Photo/Larry Neumeister)

WASHINGTON - Americký senátor Bob Menendez v auguste odstúpi zo svojej funkcie po tom, ako ho minulý týždeň uznala porota federálneho súdu v New Yorku za vinného z prijatia úplatkov od troch podnikateľov. Demokratický senátor za štát New Jersey ich podľa prokuratúry prijal v rôznych podobách vrátane hotovosti, zlata a luxusného auta. Informujú agentúry AP, Reuters a stanice CNN.

Po vynesení rozsudku Menendez trval na svojej nevine a oznámil, že sa odvolá. Demokratický senátor z New Jersey sa podľa kópie jeho rezignačného listu, ktorú získala CNN, vzdá svojho mandátu k 20. augustu.

archívne video

Advokát Pčolinských mal zobrať úplatok, NAKA mu prehľadáva kanceláriu (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

"Hoci mám v plnom úmysle odvolať sa proti verdiktu poroty, a to až na Najvyšší súd, nechcem, aby bol Senát zapojený do zdĺhavého procesu, ktorý by ho odvádzal od jeho dôležitej práce," napísal senátor v liste, do ktorého nahliadla aj agentúra Reuters.

Demokratický guvernér New Jersey Phil Murphy, ktorý uviedol, že list o rezignácii dostal, vymenuje náhradu za Menendeza, ktorý od roku 2006 zastupoval New Jersey v Senáte a pôsobil ako predseda vplyvného Výboru pre zahraničné vzťahy, než sa po minuloročnom obvinení tejto funkcie vzdal. Sedemdesiatročného senátora obžalovali z vydierania, marenia spravodlivosti a prijímania úplatkov za služby od podnikateľov z New Jersey napojených na Egypt a Katar. Jeho trest určí sudca neskôr.

V súdnom procese, ktorý trval deväť týždňov, prokuratúra uviedla, že demokratický kongresman zo štátu New Jersey zneužil funkciu senátora na ochranu svojich spolupracovníkov pred policajným vyšetrovaním a na obohatenie seba a svojich blízkych vrátane svojej manželky. Údajne sa stretol aj predstaviteľmi egyptskej tajnej služby a Káhire pomohol získať milióny dolárov vo forme vojenskej pomoci z USA. V roku 2022 prehľadala senátorov dom FBI, ktorá v ňom našla zlaté tehly v hodnote 150-tisíc dolárov a viac ako 480-tisíc dolárov v hotovosti.

Menedeza k odstúpeniu vyzvali aj jeho kolegovia z Demokratickej strany, vrátane senátnej väčšiny Chucka Schumera. Murphy naliehal na Senát, aby Menendeza vylúčil, ak neodstúpi. Podľa AP bolo doteraz vylúčených len 15 senátorov, jeden za vlastizradu, ďalších 14 za podporu Konfederácie počas občianskej vojny.