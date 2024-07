Senátor Bob Menendez je podľa poroty vinný z prijatia úplatkov

Bob Menendez (Zdroj: SITA/AP Photo/Larry Neumeister)

NEW YORK - Amerického senátora Boba Menendeza uznala v utorok porota federálneho súdu v New Yorku za vinného z prijatia úplatkov od troch podnikateľov. Demokratický senátor za štát New Jersey ich podľa prokuratúry prijal v rôznych podobách vrátane hotovosti, zlata a luxusného auta. Politik vyhlásil, že sa proti rozsudku odvolá. Informovali o tom agentúry AP, AFP a Reuters.