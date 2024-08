Nadácia Zastavme korupciu vidí v nových pravidlách o verejnom obstarávaní viac rizík než prínosu

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

"Ak si budú starostovia a primátori zariaďovať kanceláriu, do 50.000 eur si môžu od augusta de facto nakúpiť, čo chcú, ako chcú a od koho chcú. Ak budú chcieť stavať škôlku či domov seniorov, nemusia dodávateľa verejne súťažiť. Bude im stačiť, ak si vypýtajú cenovú ponuku od troch vopred vytypovaných firiem," uviedla nadácia s tým, že o všetkých podrobnostiach zákazky sa občania a kontrolóri dozvedia až po podpise zmluvy.

Ľubomír Daňko z nadácie podotkol, že výrazné uvoľnenie pravidiel skomplikuje aj prípadné neskoršie preverenie, či úrad alebo obec nemíňali zdroje nehospodárne. "Do sumy 50.000 eur už nepôjde o trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní, keďže takéto nákupy do tejto sumy zákon o verejnom obstarávaní nepokrýva," dodal. Novela zákona o verejnom obstarávaní platí od 1. augusta tohto roka. Verejný obstarávateľ si predtým mohol mimo zákona o VO nakúpiť tovary, služby a stavebné práce do 10.000 eur. Po novom sa limit zdvihol na 50.000 eur.

"Keby sa niekto spýtal, či to navodzuje dojem netransparentnosti, tak hovorím nie. Všetci sú totiž povinní zverejňovať zmluvy v Centrálnom registri zmlúv, objednávky a faktúry na svojich weboch a všetky ďalšie doklady cez infozákon. Ak by niekto z nich niečo nakúpil predražene, je tu široká verejná kontrola a verejný obstarávateľ by svoj nákup musel vysvetľovať," uviedol vo štvrtok (1. 8.) minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Richard Raši (Hlas-SD).