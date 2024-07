Južná Kórea chce proti dronom z KĽDR nasadiť laserové zbrane

Ilustračné foto (Zdroj: X/IntEngineering)

SOUL - Južná Kórea chce proti bezpilotným prostriedkom z KĽDR používať laserové zbrane. Agentúre AFP to oznámil juhokórejský úrad pre vyzbrojovanie (DAPA). Tá sa domnieva, že by tento druh zbraní mohla armáda začať používať do konca roka. Podľa analytikov je však termín na nasadenie zbraní, ktoré nikto ďalší vo svete zatiaľ nepoužíva, príliš optimistický.