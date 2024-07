Opomenutie možného vstupu do NATO na summite gruzínskych lídrov nerozladilo

(Zdroj: Getty Images)

TBILISI - Gruzínsky minister obrany Irakli Čikovani vo štvrtok nevyjadril znepokojenie z toho, že vstup Gruzínska do Severoatlantickej aliancie (NATO) nebol výslovne spomenutý vo vyhlásení summitu NATO, ako to bolo v predchádzajúcich rokoch. Krajina má status kandidátskej krajiny do Európskej únie (EÚ) aj NATO, avšak vnútropolitický vývoj tieto procesy spomalil. Informuje o tom agentúra DPA.