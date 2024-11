V Abcházsku po protestoch prepustili zadržaných aktivistov proti dohode s Ruskom

Prezident gruzínskej odštiepeneckej provincie Abcházsko, Aslan Bžanija. (Zdroj: TASR/AP/Information Center of the President of the Republic of Abkhazia)

SUCHUMI - V gruzínskej odštiepeneckej provincii Abcházsko došlo v utorok k protestom proti pondelkovému zadržaniu piatich opozičných aktivistov, ktorí vystupujú proti hospodárskej dohode s Ruskom. Demonštranti podľa agentúry AFP zablokovali mosty a cesty v hlavnom meste provincie Suchumi, aktivistov následne úrady prepustili.