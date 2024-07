Taliansko vynaloží 7,5 miliardy eur na nové stíhačky Eurofighter: Aký je cieľ?

Eurofighter Typhoon talianskych vzdušných síl (Zdroj: SITA/AP Photo/Mindaugas Kulbis)

Toto obstarávanie obnoví letku talianskych vzdušných síl, ktorá by inak bola oslabená po vyradení starnúcich stíhačiek typu Eurofighter a Tornado. Tie by mali slúžiť do roku 2028. Dvojmotorové nadzvukové stíhačky typu Eurofighter Typhoon vyrába nemecké, britské, talianske a španielske konzorcium spoločností Airbus, BAE Systems a Leonardo. Vzhľadom na to, že ide o objednávku talianskych vzdušných síl, bude hlavným dodávateľom talianska spoločnosť Leonardo.

archívne video

"Program bude mať viacročný časový rámec vývoja približne v rokoch 2024 – 2034... v celkovej sume 7477,3 milióna eur," uvádza sa podľa Reuters v dokumente talianskeho ministerstva obrany. Dokument obsahuje aj informáciu, že financovanie vo výške 690 miliónov eur je už zabezpečené, zatiaľ čo zvyšných 6,8 miliardy eur sa bude financovať prostredníctvom zatiaľ nešpecifikovaných opatrení. Zmluva o obstarávaní okrem toho zahŕňa technickú podporu pre nové stíhačky, ako aj výcvik personálu.

Príslušné parlamentné výbory majú vydať oficiálne stanovisko a otvoriť tak cestu ku konečnému schváleniu plánovaného obstarávania do polovice augusta. Táto objednávka umožní Taliansku preklenúť obdobie medzi starším typom stíhačiek Eurofighter a novým modelom vyvíjaným v rámci iniciatívy Global Combat Air Programme (GCAP), na ktorej Rím spolupracuje s Britániou a Japonskom. Tieto stíhačky novej generácie by mali podľa očakávaní vstúpiť do prevádzky v roku 2035.