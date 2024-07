Macron odmietol Attalovu demisiu: Zostavenie vlády po predčasných francúzskych voľbách bude náročné

Gabriel Attal (Zdroj: TASR/AP/Thomas Padilla)

PARÍŽ - Francúzsko sa v súčasnosti vyrovnáva s hlbokým politickým zmätkom, ktorý by mohla využiť Marine Le Penová, uviedol v pondelok výkonný riaditeľ poradenskej spoločnosti Eurasia Group Mudžtabá Rahmán pre denník The Irish Times v reakcii na výsledky francúzskych parlamentných volieb. Informuje agentúra Reuters a denník The Irish Times.