Nemecký generál navrhuje zaviesť rovnosť pohlaví v povinnej vojenskej službe

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BERLÍN - Generálny inšpektor nemeckých ozbrojených síl Carsten Breuer navrhol, aby boli do povinnej vojenskej služby v Nemecku v prípade jej obnovenia zaradené aj ženy, dosiahla by sa tak podľa neho rovnosť. Branná povinnosť momentálne v Nemecku nie je, no ministerstvo obrany hovorí o potrebných zmenách. Informuje o tom DPA.

Nemecko zrušilo brannú povinnosť v roku 2011, no zákon naďalej umožňuje povinnú vojenskú službu v prípade vojny alebo iného ohrozenia. Ruská invázia na Ukrajinu v poslednom čase znovu upriamila pozornosť na nedostatky nemeckej armády a podnietila diskusiu o opätovnom zavedení povinnej vojenskej služby. Nemecký minister obrany Boris Pistorius v júni predstavil plán nového modelu vojenskej služby, vďaka ktorému sa doplnia vyčerpané stavy armády. Tento plán by zaviedol povinnú registráciu, v ktorej by mladí muži museli uviesť svoju ochotu a schopnosť vykonávať vojenskú službu.

archívne video

Sme vo vojne s Hamasom, nie s civilistami v Gaze, tvrdí izraelská armáda (Zdroj: Twitter/Israel Defense Forces)

Dobrovoľné rozhodnutie u mladých žien

U mladých žien by to mohlo byť dobrovoľné. Minister túto myšlienku opísal ako "výberovú vojenskú službu", ktorá má umožniť armáde povolávať na výcvik len "tých najschopnejších, najvhodnejších a najmotivovanejších". Nový model bude zrejme pozostávať zo šesťmesačnej základnej vojenskej služby s možnosťou dodatočnej dobrovoľnej vojenskej služby v trvaní do 17 mesiacov. Breuer, ktorý je najvyššie postaveným dôstojníkom nemeckej armády, uznal, že zahrnutie žien do povinnej služby si vyžaduje primeranú politickú a spoločenskú diskusiu. Pistoriusov nový model brannej povinnosti podporil.

Rozvoj armády

Vzhľadom na potreby strategického plánovania v rámci Severoatlantickej aliancie (NATO) je podľa Breuera nevyhnutné rozvíjať v armáde rôzne spôsobilosti. Nemecko je totiž dôležitým centrom pre Alianciu a krajina v súčasnosti potrebuje viac ako 400.000 dočasných aj profesionálnych vojakov a záložníkov. Na pokrytie tejto potreby mu chýba približne 100.000 ďalších záložníkov, čo by sa mohlo spočiatku dosiahnuť práve prostredníctvom nového modelu, uviedol generál. Zdôraznil však, že aj tak treba počítať s povinnými prvkami v službe.