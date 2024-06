Na konzumáciu alkoholu zomrú ročne takmer tri milióny ľudí, konštatuje WHO

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

ŽENEVA - Na celom svete zomierajú každoročne takmer tri milióny ľudí na následky konzumácie alkoholu. Hoci úmrtnosť v posledných rokoch mierne klesla, je stále "neprijateľne vysoká". Vo svojej najnovšej správe zverejnenej v utorok to konštatuje Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), informujú o tom agentúry AFP a DPA.

WHO upozornila, že správa obsahuje údaje z roku 2019. Mala byť totiž zverejnená už v roku 2022, teda približne tri roky po predchádzajúcej, aby zachytávala aktuálne trendy, no nestalo sa tak z dôvodu koronavírusovej pandémie. Z týchto údajov vyplýva, že asi 2,6 milióna úmrtí ročne možno pripísať konzumácii alkoholu, čo predstavuje 4,7 percenta všetkých úmrtí. Takmer tri štvrtiny obetí boli muži. Odhaduje sa, že v roku 2019 žilo so závislosťou od alkoholu 209 miliónov ľudí, teda približne 3,7 percenta svetovej populácie.

archívne video

Policajná akcia zameraná na vodičov pod vplyvom alkoholu v Moldave nad Bodvou (Zdroj: TASR/František Iván)

Alkohol každoročne zapríčiňuje globálne takmer jedno z 20 úmrtí. Do tejto štatistiky je započítané aj šoférovanie pod vplyvom alkoholu, násilie súvisiace s alkoholom a rôzne choroby. "Pitie alkoholu výrazne poškodzuje zdravie, zvyšuje riziko chronických chorôb a duševných porúch a vedie k miliónom úmrtí, ktorým sa dá každoročne predísť," povedal generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Od roku 2010 došlo síce k určitému poklesu spotreby alkoholu, zdravotná a sociálna záťaž však zostáva "neprijateľne vysoká".

Cieľom je znížiť spotrebu alkoholu o 20 percent

Údaje WHO naznačujú, že celosvetová spotreba čistého alkoholu na obyvateľa klesla z 5,7 litra v roku 2010 na 5,5 litra v roku 2019. Šéf WHO tiež upozornil, že neúmerne sú postihnutí mladší ľudia. Podľa WHO bol najvyšší podiel úmrtí súvisiacich s alkoholom na celkovom počte úmrtí v roku 2019 v skupine osôb vo veku 20 – 39 rokov. Z údajov WHO tiež vyplýva, že alkohol pije 22 percent ľudí vo vekovej skupine 15 – 19 rokov. Predstavitelia WHO v utorok v Ženeve konštatovali, že jej cieľ znížiť spotrebu alkoholu o 20 percent do roku 2030 v porovnaní s úrovňou z roku 2010 sa v súčasnosti nedá dosiahnuť.