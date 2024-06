Jadrové zbrane v Južnej Kórei by mohli odradiť hrozby KĽDR a Ruska, tvrdí John Bolton

John Bolton (Zdroj: SITA/AP Photo/Manuel Balce Ceneta)

SOUL - Opätovné premiestnenie amerických taktických jadrových zbraní do Južnej Kórey by mohlo posilniť jej politiku odradzovania voči severokórejským hrozbám v čase prehlbovania väzieb medzi KĽDR a Ruskom. Vyhlásil to v utorok v Soule bývalý poradca USA pre národnú bezpečnosť John Bolton, informuje TASR podľa tlačovej agentúry Jonhap.

Bolton povedal, že Južná Kórea by mala robiť viac pre bezpečnosť v indo-tichomorskom regióne. Navrhol, aby sa popri Austrálii, Indii, Japonsku a USA pridala k Štvorstrannému bezpečnostnému dialógu (QSD) ako jeho piaty člen."V najbližšom čase by mohlo pomôcť posilnenie jadrového dáždnika tým, že by sa na (Kórejský) polostrov vrátili americké taktické jadrové zbrane, čím by sme (severokórejskému vodcovi) Kim Čong-unovi odkázali: Sme tu a sme pripravení, ak sa o niečo pokúsite," vyhlásil Bolton.

John Bolton (Zdroj: SITA/AP/Patrick Semansky)

Obavy sa zintenzívnili po nedávnej ceste ruského prezidenta Vladimira Putina do Pchjongjangu. Putin a Kim tiež podpísali zmluvu, ktorá ich zaväzuje k poskytnutiu vojenskej podpory v prípade, že sa jeden z nich ocitne pod ozbrojeným útokom.Americké taktické jadrové zbrane boli z Kórejského polostrova stiahnuté v roku 1991. Južná Kórea odvtedy dodržiava svoj nejadrový štatút, pričom sa spolieha na americký bezpečnostný záväzok.Taktické jadrové zbrane majú relatívne nižší výkon v porovnaní so "strategickými" zbraňami, ktoré sú zvyčajne dopravované nosičmi s dlhším doletom, ako sú medzikontinentálne balistické rakety, balistické strely odpaľované z ponoriek alebo bombardéry s dlhým doletom.

O Putinovej nedávnej ceste do Severnej Kórey Bolton povedal, že Kim ju využil na to, aby Číne ukázal, že je "schopný hrať medzi Ruskom a Čínou ako jeho starý otec", zakladateľ Severnej Kórey Kim Ir-sen."Miera, do akej sa zvýšil vplyv Severnej Kórey na Rusko a Čínu, je pre Južnú Kóreu problémom, pretože to znamená, že KĽDR je silnejšia a má potenciálne väčšiu podporu, ako keď sa takmer úplne spoliehala iba na Čínu," povedal.Bolton tiež navrhol, aby sa Južná Kórea zúčastňovala na fórach bezpečnostného partnerstva AUKUS, ktoré zahŕňa Austráliu, Britániu a Spojené štáty. "Pre Južnú Kóreu je dôležité uvažovať o širších súvislostiach, ktoré sa skrývajú za zjavnou hrozbou zo strany Kim Čong-una," dodal.