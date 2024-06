Borrell upozornil Gruzínsko na možné zastavenie vstupného procesu do Európskej únie

Josep Borrell (Zdroj: SITA/AP Photo/Petr David Josek)

LUXEMBURG - Šéf diplomacie EÚ Josep Borrell v pondelok Gruzínsku oznámil, že jeho úsilie o vstup do EÚ by sa mohlo skončiť. Súvisí to s nedávnymi zmenami gruzínskych zákonov, informujeme podľa agentúry AFP.