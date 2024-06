Bukureštská deviatka údajne rokuje o vylúčení Maďarska z budúcich schôdzok

Maďarský premiér Viktor Orbán (Zdroj: SITA/Yuri Kochetkov/Pool Photo via AP)

RIGA - Diplomati z Bukureštskej deviatky (B9), skupiny združujúcej štáty strednej a východnej Európy, údajne rokujú o možnosti vylúčiť Maďarsko z budúcich rokovaní. S odvolaním sa na nemenované zdroje to v utorok napísal denník The Financial Times (FT).