Dánska premiérka poďakovala za podporu: Po útoku je v poriadku, potrebuje oddych

"Je to neuveriteľne dojemné," napísala v sobotu večer v reakcii na tieto prejavy. "Som smutná a otrasená z (piatkového) incidentu, ale inak som v poriadku. Nateraz potrebujem pokoj a ticho. Pre telo aj pre dušu. Potrebujem byť so svojou rodinou a byť chvíľu sama sebou," uviedla ďalej v príspevku.

Na 46-ročnú dánsku premiérku zaútočil v piatok večer muž v centre hlavného mesta Kodaň a udrel ju. Frederiksenová bola po incidente otrasená a pre menšie poranenie v oblasti šije následne zrušila svoj sobotný program. Muža, ktorý údajne konal sám, zadržala bezprostredne po incidente polícia, ktorá sa nedomnieva, že by bol jeho útok politicky motivovaný.

Zadržaný sa k nemu súde nepriznal. Tvrdil, že proti Frederiksenovej nič nemá. Dokonca ju označil za "naozaj dobrú premiérku" a tvrdil, že ho prekvapilo, keď ju stretol na ulici. Dánska tlačová agentúra Ritzau informovala, že ide o Poliaka, ktorý žije už dlhšie v Dánsku. V čase útoku bol podľa jej správy opitý a pod vplyvom drog. Útok odsúdili lídri Európskej únie a napríklad aj generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg.