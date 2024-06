Európska komisia odporučila začať prístupové rokovania s Ukrajinou a Moldavskom

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová (Zdroj: SITA/AP Photo/Jean-Francois Badias)

BRUSEL - Európska komisia podporuje spustenie prístupových rokovaní s Ukrajinou. V piatok to oznámil ukrajinský premiér Denys Šmyhaľ s tým, že eurokomisia potvrdila, že Kyjev splnil zostávajúce reformy potrebné pre začatie rokovaní. Informujeme podľa správy agentúry Reuters.

Ukrajine bol udelený štatút kandidátskej krajiny na členstvo v Európskej únii ešte v júni 2022 - približne tri mesiace po začiatku ruskej invázie. Vlani v novembri Európska komisia odporučila otvoriť prístupové rokovania s Ukrajinou aj Moldavskom a o mesiac neskôr to odobrila Európska rada. "Teraz očakávame, že naši európski partneri urobia ďalší krok - začnú rokovania o členstve v Európskej únii už tento mesiac," napísal Šmyhaľ na platforme Telegram.

Moldavsko zase rieši reformy súdnictva

Hovorca Európskej komisie medzičasom oznámil, že aj Moldavsko splnilo podmienky potrebné na začatie prístupových rokovaní. Aby sa prístupové rokovania mohli začať, všetky členské štáty EÚ musia jednohlasne súhlasiť s tým, že Ukrajina prijala opatrenia na zlepšenie situácie v kritériách, ktoré predtým neboli splnené, vrátane korupcie, ochrany jazykov národnostných menšín či politického lobingu a pravidiel týkajúcich sa majetkových priznaní verejných činiteľov. Moldavsko zase rieši reformy súdnictva.

Podľa Reuters sa očakáva, že Maďarsko vznesie námietky voči Ukrajine týkajúce sa práv menšín. Budapešť opakovane tvrdí, že maďarská národnostná menšina žijúca na juhozápade Ukrajiny je diskriminovaná v dôsledku ukrajinských jazykových zákonov. Ukrajina to odmieta a príslušný zákon upravila ešte koncom 2023 v súlade s odporúčaniami EÚ. Európski a ukrajinskí predstavitelia údajne tlačia na to, aby sa rokovania začali najneskôr do 25. júna, teda ešte predtým, ako sa Maďarsko ujme rotačného predsedníctva v Rade Európskej únie.