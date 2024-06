Prekvapivé slová Francúza žijúceho na Slovensku: Voliť je právo, ale aj povinnosť! Jasný odkaz ľuďom

(Zdroj: TASR/Daniel Stehlík)

BANSKÁ BYSTRICA - Voľby do Európskeho parlamentu sú pre Slovákov príležitosťou vyslať silný odkaz a ukázať svoju túžbu byť súčasťou Európy. Skonštatoval 42-ročný Francúz Guillaume, ktorý už roky žije v Banskej Bystrici. Za nízkou účasťou Slovákov v európskych voľbách vidí najmä nedostatok dôvery v inštitúcie. Voľby do Európskeho parlamentu však podľa jeho slov patria k najmenej populárnym aj vo Francúzsku.

"Vo Francúzsku sa hovorí, že voliť je právo, ale aj povinnosť. S týmto heslom vyrastáme. Vždy si berieme za príklad krajiny, kde je diktatúra, krajiny, kde ľudia nemôžu voliť, takže vo všeobecnosti, keď si za demokraciu, voliť ideš," vysvetlil Guillaume z Bretónska. Na Slovensku žil v rokoch 2005 až 2009, opäť sa sem vrátil v roku 2017. Od tej doby pôsobí v Banskej Bystrici, kde v súčasnosti prevádzkuje jazzový klub.

V tomto okamihu by malo byť všetkých 5 930 volebných miestností otvorených, voliči dostanú k dispozícii 23 hlasovacích lístkov (Zdroj: TASR/Pavol Zachar)

Voľby do Európskeho parlamentu sú podľa neho dôležité preto, že sa týkajú nadnárodných či globálnych problémov. Ide napríklad o geopolitiku či environmentálne problémy, čo sú podľa jeho slov témy, ktoré by mali byť stredobodom záujmu najmä pre mladých ľudí. Účasť vo voľbách do Európskeho parlamentu je u nás spravidla nízka, v roku 2019 nedosiahla ani 23 percent, čo bolo najmenej v celej Európskej únii.

Nedostatok dôvery voči inštitúciám

Za nízkym záujmom o eurovoľby na Slovensku vidí najmä nedostatok dôvery voči inštitúciám. "Ak máte problém dôverovať svojim národným inštitúciám, je ešte ťažšie dôverovať vzdialeným inštitúciám, akým je europarlament," myslí si Guillaume. Aj mnohí Francúzi podľa neho vnímajú Európsku úniu ako vzdialenú inštitúciu. Účasť vo voľbách do europarlamentu je tak aj tu v porovnaní s prezidentskými či parlamentnými voľbami nižšia.

"Európske voľby u nás už tradične voličov nezaujímajú. Možno by ich viac zaujímali, keby sa viac angažovali volení predstavitelia. Existuje však akýsi začarovaný kruh, v ktorom politici vnímajú, že dopyt je nízky. Majú iné miestne alebo národné priority a na oplátku sa voliči odvracajú," skonštatoval Guillaume. V roku 2014 však napriek tomu k volebným urnám vo Francúzsku prišlo približne 42 percent voličov, v ostatných európskych voľbách v roku 2019 to bolo vyše 50 percent.