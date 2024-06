Do Európskeho parlamentu už volia aj v Česku, medzi prvými hlas odovzdal prezident

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/Roman Hanc)

PRAHA - Nemá zmysel kritizovať EÚ, ak sa sami na voľbách nezúčastníme a nevyužijeme svoje právo niečo zmeniť. Povedal to v piatok český prezident Petr Pavel po tom, ako v obci Černouček krátko po otvorení volebných miestností odovzdal svoj hlas vo voľbách do Európskeho parlamentu.

"Európa sme my všetci. Nemá zmysel stáť obďaleč a nadávať, je lepšie byť pri tom a spolurozhodovať," zdôraznil český prezident. Podotkol, že eurovoľby pre veľkú časť Čechov dôležité zrejme nie sú, keďže volebná účasť v nich býva nižšia než v ostatných voľbách v ČR. "Dúfam, že účasť bude vyššia než naposledy. Ak by bola vyššia než 30 percent, považoval by som to za úspech," povedal Pavel.

Prezident Petr Pavel vhodil hlas do urny na obecním úřadě v Černoučku. Po volbě uvedl, že nemá smysl kritizovat Evropskou unii, pokud se sami nezúčastníme voleb. EU by podle něj měla reagovat na potřeby lidí. pic.twitter.com/8J1a9ZfILV — ČT24 (@CT24zive) June 7, 2024

Po Holandsku a Írsku sa voľby do Európskeho parlamentu začali v piatok popoludní aj v Česku

Európske témy ako nelegálna migrácia, stav životného prostredia spojený so zelenou transformáciou či konkurencieschopnosť ekonomík sa podľa jeho slov dotýkajú každého, a je preto dôležité, aby za seba ľudia nenechali rozhodovať iných. Po Holandsku a Írsku sa voľby do Európskeho parlamentu začali v piatok popoludní aj v Česku. Tak ako v každých voľbách v ČR, aj v týchto môžu prísť voliči odovzdať svoj hlas počas dvoch dní, a to v piatok od 14.00 h do 22.00 h a v sobotu od 08.00 h do 14.00 h SELČ.

V Česku si ľudia tento rok zvolia 21 europoslancov, vyberať si môžu z 30 politických strán, hnutí či koalícií. V porovnaní s eurovoľbami pred piatimi rokmi je politických zoskupení o deväť menej, tento krát vzniklo viac koalícií. Pre zisk mandátu je potrebné, aby politické zoskupenie dostalo najmenej päť percent platných hlasov. V predchádzajúcich eurovoľbách v roku 2019 malo Česko druhú najnižšiu volebnú účasť - svoje právo voliť využilo len 28,72 percenta oprávnených voličov.