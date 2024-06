Nešťastný moment pri výjazde z pozemku: Len štvorročného chlapca nechtiac zrazila vlastná matka

(Zdroj: Gettyimages.com)

PSZCYNA - Záchranársky vrtuľník musel v sobotu ráno zasahovať na juhu Poľska. Pri výjazde z pozemku si tam matka nevšimla svojho štvorročného syna, ktorý jej vbehol do cesty, a s autom do neho narazila. Dieťa záchranári previezli do nemocnice s viditeľnými poraneniami rúk a nôh.