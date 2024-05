Českom otriasa kokaínový škandál: Drogy našli priamo na záchodoch v parlamente! Detaily osudnej noci

(Zdroj: pixabay.com)

PRAHA - Ochranná služba Poslaneckej snemovne objavila na prelome minulého a predminulého roka drogu na pánskej toalete. Podľa informácií serveru Seznam Správy to bol kokaín. Vedenie ochrannej služby prípad vyhodnotilo tak, že nešlo o trestný čin ani o priestupok, a to kvôli minimálnemu množstvu drogy, a nález ďalej nehlásilo, povedal serveru hovorca ochrannej služby Tomáš Procházka.

Prípad sa podľa serveru stal na prelome minulého a predminulého roka, keď opozícia začala obštrukcie a kvôli hlasovaniu o dôvere vlády museli poslanci v snemovni stráviť celú noc. Kancelária ochranky susedí s pánskou toaletou a podľa serveru im bolo podozrivé, že sa spoza steny niekoľkokrát za noc ozývalo klepanie. Na splachovacom zariadení jedného zo záchodov potom policajti našli papierik s bielym práškom. Následný test ukázal, že išlo o kokaín, píše web. Podľa serveru tn.nova.cz tak ochranka nález tajila viac ako rok a pol.

Ochranka potom všetko spísala do oficiálneho záznamu a vložila do interného informačného systému. Hovorca dodal, že odvtedy nič podobné ochranná služba v snemovni nezaznamenala. "Ochranná služba Polície Českej republiky, žiaľ, o tejto veci neinformovala vedúceho Poslaneckej snemovne. Vedúci kancelárie Poslaneckej snemovne Martin Plíšek bude chcieť vedieť podrobnosti od vedenia Ochrannej služby Polície Českej republiky, ktorá je plne zodpovedná za riešenie situácie," uviedla Martina Lustigová z tlačového oddelenia Poslaneckej snemovne v odpovedi na otázku TN.cz.

Toaleta sa nachádza neďaleko kancelárie predsedníčky snemovne

Toaleta, na ktorej ochranka kokaín našla, leží neďaleko kancelárie predsedníčky snemovne, no tá o incidente nevedela. "Tieto veci rieši ochranná služba, sú úplne mimo akejkoľvek mojej právomoci a nemám a nemala som o nich ani žiadne informácie," napísala serveru Pekarová Adamová. Dodala zároveň, že prípad nechce zľahčovať, a preto sa obráti na kancelára snemovne, aby zistil podrobnosti.

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny to považuje za obrovský "úlet"

K celému incidentu sa vyjadril aj český minister práce, sociálnych vecí a rodiny Marian Jurečka (KDU-ČSL). Ten uviedol, že o prípade vie iba to, čo odznelo v médiách a celý incident považuje za obrovský úlet. „Ak tam je nejaký taký hlupák, tak budem rád, keď sa to vyšetrí,“ uviedol. S vyšetrovaním by údajne mohli pomôcť aj kamerové záznamy. Polícia však upresnili, že z bezpečnostných kamier nie je jasné, kto papierik na záchody priniesol, pretože ide o frekventované miesto.

Stopy kokaínu sa v minulosti objavili napríklad aj v Európskom parlamente. Reportéri jednej z popredných nemeckých televíznych staníc odobrali v roku 2005 na toaletách a v ďalších verejných priestoroch budov parlamentu 46 vzoriek, u 41 z nich bol test na kokaín pozitívny, napísal server BBC.