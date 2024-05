Pripomíname si Medzinárodný deň mierových síl Organizácie Spojených národov

OSN (Zdroj: TASR/AP (AP Photo/Mary Altaffer))

NEW YORK – Pripravení na budúcnosť: Budovať ju spoločne a lepšie (Fit for the Future: Building Better Together). To je téma tohtoročného Medzinárodného dňa mierových síl Organizácie Spojených národov (OSN), ktorým sa pripomína ich mimoriadny prínos k medzinárodnému mieru a bezpečnosti. Medzinárodný deň pripadá na stredu 29. mája.