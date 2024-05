V cirkvi je priveľa homosexuálov: Ďalší by nemali vstupovať do seminárov, povedal pápež

Pápež František (Zdroj: SITA/AP/Alessandra Tarantino)

RÍM - V katolíckej cirkvi je už príliš veľa homosexuálov, a preto by ďalší nemali vstupovať do kňazských seminárov. Podľa dnešných správ talianskej tlače to povedal pápež František pri rokovaní talianskych biskupov o vzdelávaní kňazov. Použil pritom hanlivý výraz pre homosexuálov, čo vyvolalo kritiku. Niektorí cirkevní hodnostári pápeža ospravedlňujú s tým, že taliančina nie je jeho rodným jazykom.