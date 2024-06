Po nevydarenom vzťahu markizáckej nevesty: Už má NOVÉHO!

Beáta Bejba Rusnáková a Tereza Kosecová (Zdroj: Ján Zemiar)

Tereza Kosecová sa zviditeľnila účinkovaním v prvej sérii šou Ruža pre nevestu. Tam bojovala o srdce ženícha Tomáša Tarra. S tým jej to však nevyšlo. Neskôr priznala priateľa, s ktorým všetko vyzeralo ako z rozprávky. No nebolo to ideálne. Svoj vzťah musela udržať v tajnosti pol roka kvôli vtedajšiemu vysielaniu romantickej šou.

A práve to zanechalo svoje stopy. „Je to ťažké, ja by som to asi iba tak zhrnula, že nechcem o svojom vzťahu nejako verejne rozprávať, len ono je ťažké, keď sa dáte s človekom dokopy, počas toho ako sa ide vysielať reality šou. Mali sme tam veľa takých problémov, ktoré stále sú a musíme sa k tomu nejako postaviť, my to akože skúšame, pretože toho človeka ľúbim, poznám ho veľmi dobre a uvidíme ako to pôjde, či sa to ešte zachráni alebo nezachráni. Nechávam to proste plynúť," zverila sa v tom čase pre Topky.sk.

Nuž, lásku sa im nepodarilo zachrániť. No a vyzerá to tak, že kráska je zaľúbená znova. Priznala to prostredníctvom sociálnej siete Instagram, kde zverejnila video so svojou polovičkou. Má ísť o istého Roberta, ktorý sa venuje rôznym vizualizáciám.

Archívne video