Šéfkuchár Novák SKONČIL v nemocnici: OPERÁCIA!

Martin Novák skončil v nemocnici (Zdroj: Instagram M.N.)

Martin Novák sa so povedomia verejnosti dostal vďaka markizáckej šou Na nože. Nekompromisný šéfkuchár si získal priazeň mnohých divákov. Už dlhšie však avizoval, že má zdravotné problémy. Gastro mág má žlčníkové kamene, a tak si musí odopierať nezdravé jedlo. Počas natáčania relácie mal vždy pripravené do zálohy aj tabletky. No a teraz nastal ten čas, keď sa zveril do rúk odborníkov.

To, že ide pod nôž, prezradil na Instagrame. „Už som predtým dlhšie avizoval, mal som nejaké zdravotné problémy, mám žlčníkové kamene, čo má dnes strašne veľa ľudí, takže toto musí ísť preč zo mňa. Takže zajtra sa ide na to, dnes ešte takto oddychujem,“ vyjadril sa. Fanúšikovia boli zvedaví aj na to, či bude pokračovanie relácie. Na to však odpovedať nevedel.

