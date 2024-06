KOLÍZIA Joža Ráža s cyklistom: Hudobník prehovoril... Šokujúci DÔVOD, prečo nezastavil!

(Zdroj: Tv Markíza)

BRATISLAVA - V utorok sme na Topkách informovali o dopravnej nehode, ktorej účastníkom bol aj Jožo Ráž. Stala sa v pondelok predpoludním v uliciach bratislavského Starého mesta, kde došlo ku kolízii jeho auta s bicyklom. Cyklista pritom spadol na zem, no hudobník pokračoval v jazde. Teraz sa obhajuje... Toto je šokujúci dôvod, prečo nezastavil!

Ku kolízii došlo v pondelok približne o 11:11 na svetelnej križovatke ulíc Sasinkova a Odborárske námestie. Celý incident na vlastné oči videl bývalý asistent poslankyne Vladimíry Marcinkovej, Jakub Tomiš a so svojim zážitkom sa podelil na sociálnej sieti Facebook. Po tom, čo došlo k stretu auta s bicyklom, cyklista vraj padol na zem a šofér bez zastavenia pokračoval ďalej.

Až keď ho svedok dobehol na červenej, zistil, že auto riadi Jožo Ráž. A teraz pre televíziu Markíza svoje konanie vysvetlil. Ešte predtým však incident opísal zo svojho pohľadu. „Tak to bolo, že ja som išiel normálne 30-kou, 40-kou po ceste, napravo, asi meter odo mňa ide cyklista, predo mnou kúsok. Je zelená, idem cez križovatku a keď som vedľa cyklistu, on náhle odbočí a drbne do môjho zrkadla,“ uviedol hudobník.

Tvrdí, že v celej veci bol nevinne a videl síce cyklistu spadnúť na zem, no bolo podľa neho evidentné, že sa mu nič nestalo, a preto pokračoval ďalej. Nasledne prezradil aj šokujúci dôvod, prečo nezastavil. Ten sa dozviete na ďalšej strane.