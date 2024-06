Brutálna vražda Patrície! Šéfkuchár Jozef jej vnútorné orgány hodil do koša: Po polroku nastal posun vo vyšetrovaní

Ilustračné foto (Zdroj: Topky/Ján Zemiar, Facebook/J.K., kucharjozko.webnode.sk)

BRATISLAVA - Prokurátor Krajskej prokuratúry (KP) Bratislava podal obžalobu na obvineného Jozefa Hanusku v prípade vraždy na Prievozskej ulici v Bratislave. Obžaloba bola v pondelok podaná na Mestský súd Bratislava I pre skutok právne kvalifikovaný ako obzvlášť závažný zločin vraždy. Vyplýva to z informácií, ktoré poskytla hovorkyňa KP Bratislava Gabriela Kováčová.

Podľa prokuratúry mu hrozí trest odňatia slobody na 20 až 25 rokov alebo na doživotie. "Posúdenie otázky viny a prípadného trestu bude predmetom konania na súde, v rámci ktorého bude prokurátor Krajskej prokuratúry Bratislava prezentovať svoj skutkový, právny a procesný pohľad v trestnej veci," priblížila hovorkyňa.

Polícia v januári informovala o náleze tela ženy bez známok života v jednom z bytov v druhom bratislavskom okrese. Podozrivého neskôr zadržali, po obvinení ho súd vzal do väzby.

Dateily brutálnej vraždy

Beštiálna vražda, keď šéfkuchár Jozef zavraždil svoju priateľku Patríciu a následne vybral jej vnútorné orgány, ktoré hodil do vedra vedľa postele, sa stala 3.1. 2024 približne o 22:00 hodine večer na Prievozskej ulici v Bratislave. O detailoch vraždy informovali v tom čase regiony.sk Všetko sa však začalo odohrávať oveľa skôr. Jozef spolu s Patríciou totiž podľa jeho slov na súde pili počas celého dňa. Spoločne až do osudovej chvíle vypili až 4 fľaše vodky, pričom každá mala objem 0,7 litra. Podvečer tak boli obaja už podgurážení.

Pod vplyvom alkoholu mu mala Patrícia podľa slov Jozefa nadávať, čo nezvládol a jej vulgárne nadávky opätoval. Slovná hádka sa však razom premenila na brutálnu vraždu. “V amoku ju chytil oboma rukami pod krkom a začal ju škrtiť. Celé to prebiehalo tak, že počas toho ako boli spolu nahí na posteli, obvinený poškodenú zvalil, prisadol ju, začal ju oboma rukami šrtiť dlho a intenzívne až do okamihu, kedy prestala dýchať,”vyplýva z anonimizovaného rozhodnutia súdu.

Jozef ju mal údajne po čine začať oživovať, keď však videl, že bezvýsledne, tak sa rozhodol vypiť ďalšie dve vodky a údajne mal opäť amok. Patríciu zmrzačil. “Išiel do kuchyne, vytiahol nôž a celú ju zmrzačil, a to tak, že ju pichal a rezal na hrudniku, stehne, tvári a panve, vybral jej vnútorné orgány a hádzal ich do koša. Obvinený súčasne zdôraznil, že v čase skutku nebola v byte pritomná žiadna ďalsia osoba a v závere svojej výpovede uviedol, že vel’mi l’utuje, čo vykonal,” uzavrel na súde.