Herec (37) prehovoril o obvineniach z KANIBALIZMU: Zabilo to jeho kariéru, ale... Je za to VĎAČNÝ!

Armie Hammer (Zdroj: SITA)

LOS ANGELES - Život amerického herca Armieho Hammera (37) sa po škandále s kanibalizmom od základov zmenil. Ťažké obvinenia pošpinili jeho povesť a úplne mu zničili kariéru. Aktuálne sa bývalá hviezda k tejto náročnej etape svojho života vyjadrila... Prekvapivo je vďačný za to, že sa to stalo!

V roku 2021 začali na verejnosť prenikať informácie o sexuálnych napadnutiach niekoľkých žien, ktorých sa mal Hammer dopustiť. K tomu sa pridali šokujúce obvinenia z kanibalizmu, kvôli ktorým skončila jeho sľubne rozbehnutá herecká kariéra. Umelec svojim polovičkám v esemeskách a hlasových správach opisoval svoje fantázie, ktoré hraničili s kanibalizmom.

Aktuálne sa Hammer k tejto náročnej etape svojho života vyjadril v podcaste Painful Lessons. „Boli veci, ktoré o mne ľudia hovorili, kvôli ktorým som sa cítil zvláštne... Že som kanibal. Teraz som schopný sa na to pozrieť s odstupom a perspektívou a povedať si "To je ale smiešne, ľudia ma nazývali kanibalom a všetci im verili,“ vyjadril sa podľa magazínu People Hammer. „Ako som sa stal kanibalom? Bolo to bizarné, však?“ dodal.

Herec ďalej uviedol, že spomínaný škandál viedol k rozpadu jeho kariéry. A hoci ho to spočiatku mrzelo, aktuálne je vraj za to vďačný. „Dokonca aj vďaka nezrovnalostiam, dokonca aj vďaka... čokoľvek to bolo, čo ľudia povedali... Som na mieste svojho života, kde som naozaj vďačný za každý jeden kúsok, pretože tam, kde bol môj život predtým, ako sa mi toto všetko stalo, som sa necítil dobre... Nikdy som nebol na mieste, kde by som bol so sebou spokojný, kde som mal sebaúctu. Nikdy som nevedel, ako si dať lásku,“ pokračoval Hammer.

„Zabilo ma to. Zabilo to moje ego. Zabilo to všetkých ľudí okolo mňa, o ktorých som si myslel, že to sú moji priatelia, ale neboli. Všetci tí ľudia bleskovo odišli, ale budovy stále stáli. Som stále tu. Stále mám svoje zdravie a som za to naozaj vďačný,“ dodal bývalý herec.