Trapas u susedov: Turisti vrátane Slovenky zmeškali lanovku a spanikárili, vedenie zvažuje finančnú náhradu!

HALLSTATT – Výlet troch Brazílčanov a jednej Slovenky do najstaršej soľnej bane na svete sa skončil poriadnym trapasom. Lanovkou sa vyviezli na Salzberg Hochtal, no keď si uvedomili, že zmeškali posledný zjazd, spanikárili.

Hoci sú časy posledného zjazdu z vrchu riadne označené a zamestnanci lanovky na ne pravidelne upozorňujú, napriek tomu štyria výletníci vrátane jednej 27-ročnej Slovenky neodhadli čas a zmeškali poslednú cestu o 16:30 do údolia. O 17:00 už jeden z Brazílčanov volal na políciu o pomoc, informoval rakúsky denník Krone.at.

Prevádzkový manažér uviedol, že síce sa im tak tri až štyrikrát do roka stane, že niekto zmešká posledný zjazd, spôsobuje im to značné problémy. Potvrdil, že pri vstupe sa nachádzajú informačné tabuľky, ktoré jasne uvádzajú všetky potrebné informácie. Dodal, že po opakovaných omeškaniach turistov a opätovnom uvedení lanovky do prevádzky budú v budúcnosti nútení výjazd vo voľnom čase spoplatniť.