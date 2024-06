Séria úmrtí dovolenkárov pokračuje: Muž bol na káve s dvomi ženami, našli ho mŕtveho: Ďalší traja sú nezvestní

Telo muža našli na odľahlej skalnatej pláži malého ostrovčeka Mathraki ležiaceho západne od ostrova Korfu. Zmiznutie turistu úradom oznámil jeho grécko-americký hostiteľ. Naposledy bol muž, ktorého meno ani bydlisko neboli zverejnené, videný spoločne s dvoma turistkami v miestnej kaviarni minulý štvrtok. Mathraki má len stovku obyvateľov a rozlohu 3,9 kilometra štvorcových a je husto zalesnený.

archívne video

Prípad amerického turistu je ďalším zo série nedávnych úmrtí návštevníkov gréckych ostrovov, niektorí z nich sa vydali na výlet vo vysokých teplotách. Napríklad 74-ročný holandský turista, ktorého našli úrady minulú sobotu po tom, ako v ťažkom teréne za veľkej horúčavy spadol do rokliny asi 300 metrov od miesta, kde bol naposledy videný. Polícia 9. júna našla telo britského moderátora a lekára Michaela Mosleyho na gréckom ostrove Symi, tiež sa za vysokých teplôt stratil pri pešej túre pri pobreží.

The body believed to be Dr Michael Mosley is carried 80ft from the rocks where he was found to the sea was seeking to reach. He has been missing for five days. pic.twitter.com/g7qcaEDJxU