Nepredstaviteľná tragédia: Iba štvorročný chlapec zomrel po páde pod traktorovú kosačku!

Štvorročný chlapec na následky devastačných zranení zomrel (Zdroj: X/TVN24)

Chlapec utrpel viacnásobné devastačné poranenia a žiaľ zraneniam po prevoze do nemocnice podľahol. Policajný hovorca Grzegrorz Jaroszewicz uviedol pre poľskú TVN24, že k smrti chlapca došlo aj napriek rýchlej lekárskej pomoci leteckých záchranárov.

Deň so záchrannými zložkami (Zdroj: TASR/František Iván)

„Okolnosti, za ktorých k nehode došlo zatiaľ nie sú známe. Prípad polícia intenzívne vyšetruje aj v spolupráci so štátnym zastupiteľstvom v Gorzówe Wielkopolskom. Zatiaľ je jasné iba to, že traktor s kosačkou riadil 26-ročný muž, u ktorého test nepotvrdil prítomnosť alkoholu v krvi,“ upresnil policajný zástupca.

Czterolatek wpadł pod kosiarkę w niedzielne popołudnie w miejscowości Białobłocie (woj. lubuskie).https://t.co/hfmkbfJ7if — tvn24 (@tvn24) June 16, 2024

K nehode došlo v nedeľu pred 17. hodinou pri kosení lúky pomocou poľnohospodárskeho traktora vybaveného kosačkou. Chlapec sa dostal pod stroj a vodič ihneď zalarmoval rýchlu zdravotnú službu. Po príchode chlapec ešte dýchal, no napriek leteckému prevozu do nemocnice v Štetíne krátko na to v nemocnici zomrel.