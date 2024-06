Nahrávky terapeutických sedení Marilyn Monroe odhalili šokujúci detail o jej smrti: Z tohto priam mrazí!

Ilustračné foto (Zdroj: Profimedia)

LONDÝN – Okolo smrti Marilyn Monroe, sexsymbolom 50. rokov minulého storočia, sa stále objavuje viac otázok ako odpovedí. Ako však informuje nová kniha americkej spisovateľky, zdá sa, že ikonická herečka a modelka v skutočnosti nespáchala samovraždu. Naznačuje to jej rozhovor so psychoanalytikom.

Nová kniha vyvoláva ďalšie otázky o smrti Marilyn Monroe a o tom, či skutočne spáchala samovraždu. V knihe s názvom „Ask Not: The Kennedys and the Women They Destroyed“ sa autorka a publicistka britského denníka Daily Mail Maureen Callahanová ponorila do záhadných okolností okolo Marilyniných posledných dní. Ikonická herečka a modelka zomrela ako 36-ročná a po jej smrti v auguste 1962 bývalý zástupca okresného prokurátora okresu Los Angeles John Miner hovoril s Marilyniným psychoanalytikom, doktorom Ralphom Greensonom.

Greenson dovolil Minerovi, aby si vypočul 40-minútovú nahrávku, na ktorej Marilyn zdieľala svoje plány do bezprostrednej budúcnosti. „V dôsledku toho, čo mi povedal doktor Greenson, povedal Miner, a z toho, čo som počul na magnetofónových nahrávkach, verím, že môžem s určitosťou povedať, že to nebola samovražda,“ píše Callahanová v knihe. Telo Marilyn objavila jej domáca Eunice Murrayová v ranných hodinách 5. augusta 1962. „Bola tvárou dole na posteli, nahá, s telefónom stále v ruke,“ uvádza ďalej Callahanová.

Keď FBI dorazila do jej domu, dostali príkaz odstrániť určité telefónne záznamy. Záznamy boli obnovené v 80. rokoch a ukázali, že medzi 25. a 30. júnom osemkrát volala na pracovisko Bobbyho Kennedyho, brata bývalého amerického prezidenta Johna Kennedyho. Jej posledný hovor s ním trval osem minút. Obsah týchto hovorov nie je známy, ale správy naznačujú, že 20. júla potratila a že dieťa mohlo byť Bobbyho. Marilyn totiž mala simultánny pomer s Bobbym, ale aj s Johnom Kennedym. Pred svojím slávnym vystúpením „Happy Birthday“ pre Johna Kennedyho v Madison Square Garden 19. mája 1962 mala Marilyn údajne sex s Bobbym v zákulisí svojej šatne.