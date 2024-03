Český minister vnútra to nedomyslel: ODHALENIE priamo vo vlastnom VIDEU! Ukázal aj to, čo nechcel

Český minister vnútra Vít Rakušan nemal zapnutý bezpečnostný pás v aute počas jazdy na prednom sedadle spolujazdca. (Zdroj: X/Vít Rakušan)

PRAHA – Politické špičky jednotlivých krajín strácajú súkromie akonáhle opustia steny vlastného bytu. Aj preto častokrát využívajú dostupnú osobnú ochranku. Na druhej strane si však musia uvedomiť, že každý ich krok je pod drobnohľadom. Keď spravia nejakú chybu, alebo sa dopustia priestupku, verejnosť si to väčšinou všimne. S ostrou kritikou teraz bojuje český minister vnútra Vít Rakušan.

Český minister vnútra si zarobil na poriadny škandál. Počas jazdy autom na mieste spolujazdca, natáčal krátke video. Práve tieto zábery však teraz musí vysvetlovať. Z videa bolo totiž jasne viditeľné, že minister nemal zapnutý bezpečnostný pás. To, že robí niečo zlé, si zrejme neuvedomil, pretože video onehdlho zverejnil aj na sociálnej sieti.

Andrej Babiš a Silver. Dva kohouti na dezinformačním smetišti. Lži toho prvního je potřeba neúnavně vyvracet. Aby mu moc nenarostl hřebínek. pic.twitter.com/IM6YXOPwHX — Vít Rakušan (@Vit_Rakusan) March 4, 2024

Šéf hnutia STAN uverejnil neskôr príspevok, kde sa snažil celú situáciu vysvetliť, pričom nezabudol ani na dôsledky. Ako sám povedal, je pripravený zaplatiť pokutu. "Dnes som cestou na Debatu bez cenzúry (politická diskusia) natočil v aute video, bohužiaľ bez bezpečnostného pásu. Ospravedlňujem sa, bola to chyba. Som samozrejme pripravený za to zaplatiť zodpovedajúcu pokutu," ospravedlňoval sa minister Rakušan cez X.

Dnes jsem cestou na Debatu bez cenzury natočil video v autě, bohužel bez pásu. Omlouvám se, byla to chyba. Jsem samozřejmě připravený za to zaplatit odpovídající pokutu. A vy prosím buďte pozornější než já. Pásy zachraňují životy. — Vít Rakušan (@Vit_Rakusan) March 4, 2024

Upozornil aj ostatných členov premávky, aby nespravili podobnú chybu. "A vy, prosím, buďte pozornejší ako ja. Pásy zachraňujú životy," dodal.

Podľa verejnosti ide o bežnú vec

Pod príspevkom ministra sa rozbehla búrlivá diskusia. Profil "Pražskej Komár" sa vyjadril, že problém vidí skôr v tom, že "bez tých pásov jazdíte úplne bežne. Nejde o to, že ste sa tým videom sám odhalil." Rakušan reagoval ešte v ten istý deň komentárom: "To nie je pravda. Pekný večer. Z auta. S pásmi." Ďalší komentujúci JakubHevessy nerozumie, prečo sa to tak rieši. Aj podľa neho ide o úplne bežný prípad. "Práve toto je u politikov bežné. Veď každý druhý, ktorý uverejní video z auta, je bez (bezpečnostných) pásov."

Ministerstvo dopravy ČR cez svoje oddelenie BESIP (Bezpečnost silničního provozu) informuje, že za jazdu bez bezpečnostného pásu hrozí v Českej republike pokuta od 1 500 do 2-tisíc korun (58 až 78 eur) na mieste, prípadne súdne konanie, kde je maximálna výška sadzby 5-tisíc korun (195 eur).