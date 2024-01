Na more vyplávala najväčšia výletná loď sveta: Z toho vybavenia vám padne sánka (VIDEO)

Vody morí a oceánov brázdi nový klenot Icon of the Seas, najväčšia výletná loď na svete. V sobotu vyplávala z amerického štátu Florida na svoju prvú plavbu, počas ktorej pasažierom sľubuje luxus a zábavu, o akej doteraz nechyrovali. Najväčší vodný park, najväčší bazén, najvyšší vodopád aj najdlhší tobogan - to sú rekordy, ktorými sa pýši nová kráľovná morí.