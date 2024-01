Putinova dcéra prehovorila: Poskytla znepokojujúci rozhovor, TOTO povedala o Rusku

Marija Vladimirovna Voroncovová (Zdroj: profimedia.sk)

MOSKVA - Vladimir Putin je jediným vodcom Ruska, no má aj rodinu. O jeho dcérach sa vie len málo. Ich život je takpovediac štátnym tajomstvom. Teraz však sama jeho prvorodená dcéra poskytla prekvapivo rozhovor.

Najstaršia dcéra ruského prezidenta Vladimira Putina Marija Voroncovová poskytla ojedinelý rozhovor. Uprostred ruskej agresívnej vojny proti Ukrajine 38-ročná žena opísala Rusko ako štát „centrovaný na ľudí“. Informuje o tom spravodajský portál Agentstvore.

"Hodnota ľudského života je pre nás najvyššou hodnotou," povedala Voroncovová v rozhovore pre Medtech.Mocsow, neziskovú organizáciu pridruženú k úradu moskovského primátora. „Rusko je spoločnosť zameraná na ľudí,“ dodala. "Snívam o tom, že ľudia majú možnosť spoznať samých seba, aby sme si všetci lepšie porozumeli a lepšie komunikovali." Ide o znepokojujúce vyhlásenia a to najmä vzhľadom na zločiny a počet obetí vo vojne na Ukrajine. Podľa odhadov zomrelo alebo bolo zranených viac ako pol milióna ľudí na oboch stranách.

Ale samotnej vojne sa rozhovor nevenuje. V rozhovore endokrinologička namiesto toho hovorí o globálnom medicínskom pokroku a svojich literárnych, hudobných a športových záujmoch. Aj vo voľnom čase číta vedeckú alebo lekársku literatúru. Čokoľvek krásne ju inšpiruje. "Obrazy, múzeá, divadlo, hudba."

V rozhovore sa nespomína ani jej otec. Putin nikdy verejne neuznal Voroncovovú a jej mladšiu sestru Katerinu Tichonovovú za svoje dcéry. Kremeľ zabezpečuje, aby sa na verejnosť nedostali žiadne podrobnosti o ich živote. Obidve sú však na sankčných zoznamoch EÚ, Veľkej Británie a USA a ich majetok je zmrazený.

O Voroncovovej je tiež známe, že je od roku 2019 členkou Federálnej rady Štátneho vedeckého programu pre genetické inžinierstvo. Je aj spolumajiteľkou firmy Nomeko, ktorá má na výskumnej klinike v Petrohrade skúmať „ruský genóm“ na patogénne slabé miesta a možnosti liečby. Sám Putin opísal genetické inžinierstvo ako vedu budúcnosti.