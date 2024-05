EUROVOĽBY: Prísnejšie pravidlá pre nelegálnu migráciu! KDH vyzýva vládu, aby sa pridala: Tá však mlčí

Miriam Lexmann a Viliam Karas. (Zdroj: KDH)

Celé Slovensko minulý rok zasiahla obrovská migračná kríza. Vo viacerých mestách zaznamenali narastajúci počet nelegálnych migrantov, ktorí sa v skupinkách skrývali v lesoch, či prechádzali dedinami. V malej obci Lesenice v okrese Veľký Krtíš, kde sa nachádza asi 500 obyvateľov, ich bolo približne 200. Obrovský počet migrantov zaznamenali aj v ďalších okolitých miestach. Vo Veľkom Krtíši dokonca museli vyhlásiť mimoriadnu situáciu, pretože v zariadení pre migrantov sa nachádzalo takmer 700 ľudí, ktorí žili v neľudských podmienkach. Strach z narastajúceho počtu migrantov začali mať aj okolité štáty Európskej únie, ktoré pristúpili k radikálnemu kroku a spustili kontroly na hraniciach.



Pretrvávajúci problém s narastajúcou vlnou migrácie sa rozhodla riešiť aj Európska únia, ktorá tento rok prijala nový pakt o migrácii a azyle. Vďaka nemu budú môcť členské štáty rýchlejšie preskúmavať žiadosti o azyl a účinnejšie organizovať návraty. Podľa strany KDH však nie je toto riešenie dostačujúce. Kritizujú najmä to, že sa týmto paktom neriešia zásadné tlaky na vonkajších hraniciach Európskej únie.

,,Súčasná dohoda migračného balíka navyše zavádza takzvanú povinnú solidaritu, ktorú nepovažujeme za spravodlivú. V plnej miere totiž nezohľadňuje migračné tlaky v jednotlivých členských štátoch a solidaritu, ktorú napríklad aj Slovensko prejavilo voči odídencom z Ukrajiny,“ vysvetľuje podpredseda KDH a kandidát v eurovoľbách Viliam Karas. Podľa líderky eurokandidátky a europoslankyne KDH Miriam Lexmann je zase ”absurdné, že súčasný migračný pakt ani po 10 rokoch rokovaní nerieši zásadné výzvy ochrany našich vonkajších hraníc, ako aj základné príčiny migrácie, v dôsledku ktorej sú ľudia nútení opustiť svoje domovy a často za cenu ohrozenia vlastných životov sa pokúšajú nelegálne prekročiť hranice EÚ.“

Pätnásť členských krajín Európskej únie požaduje zmenu

Nedostatočné sprísnenie azylovej politiky si uvedomuje aj pätnásť členských krajín Európskej únie, ktoré požadujú, aby sa uľahčilo premiestňovanie migrantov bez dokladov do tretích krajín. Skupina štátov, vrátane Česka, Poľska či Rakúska žiada Európsku komisiu, aby navrhla nové spôsoby na riešenie a zabránenie nelegálnej migrácie. Jedným z návrhov, ktoré v liste predostreli bol zameraný „na odhaľovanie, zachytávanie alebo v prípade núdze záchranu migrantov na otvorenom mori a ich prepravu na vopred určené bezpečné miesto v partnerskej krajine mimo EÚ, kde by sa pre týchto utečencov mohli nájsť trvalé riešenia“. Ako príklad uviedli dohodu medzi Talianskom a Albánskom, vďaka ktorej môže Rím poslať tisíce žiadateľov o azyl do záchytného tábora v balkánskej krajine, kým sa ich prípad nevyrieši. Informoval o tom portál euractiv.sk, ktorý v tejto súvislosti oslovil aj ministerstvo vnútra. To však mlčí. Rezort totiž uviedol, že „otázka externalizácie migračných procesov nepatrí do rozhodovacej pôsobnosti ministerstva vnútra“. Portál preto oslovilo ministerstvo zahraničných vecí, úrad vlády aj politické strany Smer-SD a Hlas-SD avšak bez odpovede. Na ich otázky reagoval len rezort diplomacie, ktorý ich odkázal na ministerstvo vnútra.

KDH vyzýva vládu

Strana KDH sa rozhodla konať a v tejto súvislosti ešte začiatkom mája vyzvala vládu, aby sa pripojila k pätnástim členským krajinám Európske únie, ktoré presadzujú azylové procedúry a navrhujú presunúť riadenie migrácie mimo Európy.

„Sme presvedčení, že je to správna odpoveď na migračný pakt, ktorý podľa nášho názoru nerieši problém s migráciou, len ho odďaľuje,“ povedala europoslankyňa za KDH Miriam Lexmann. „Okrem toho je navrhnutý systém povinnej solidarity nastavený nespravodlivo. Ak nenájdeme riešenie, ktoré bude spravodlivé a bude dávať členským štátom právnu istotu, s migračnou otázkou sa nikdy efektívne nevyrovnáme. Na masovú migráciu musíme taktiež hľadať dlhodobé odpovede vrátane strategickejšieho využívania rozvojovej pomoci na riešenie základných príčin migrácie.“ dodala.

