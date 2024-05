Známy český moderátor sa ostro pustil do slovenskej herečky: Vášáryovú nazval po atentáte spodinou

(Zdroj: Topky/Ján Zemiar, Reprofoto: YouTube/Xaver Live, )

Informuje o tom portál iDnes. „Milá slávna Vášáryová, ty spodina, ja ti zo srdce prajem, aby ti mráz roztrhol p*del. Ja som si túto paničku nikdy moc nevážil,“ povedal Veselý vo svojej relácii Xaver live na adresu herečky a bývalej veľvyslankyne Slovenska v Rakúsku. Reagoval tak na starší rozhovor, v ktorom mala Vášáryová označiť voličov Roberta Fica za spodinu.

„Budeme sa musieť pozrieť, koľko percent voličov je vlastne fašistov, neofašistov, neonacistov,“ komentovala herečka v septembri 2023 víťazstvo Ficovej strany SMER. „To, že pán Robert Fico a jeho okolie, čo sú takí už vyčichlí ľudia, ľudia, ktorí tam sú už dlho, tridsať rokov, už vieme, že od nich nemôžeme nič očakávať, nič, čo by bolo pozitívne pre moderné Slovensko. Uvidíme, nakoľko sa títo ľudia stotožnili s hľadaním voličov medzi tými nesystémovými alebo dokonca vyslovenou spodinou,“ uviedla Vášáryová v rozhovore pre portál Novinky.

Za svoj výrok sa ospravedlnil

S odstupom času Veselý priznal, že reagoval neadekvátne. Od Vášáryovej ale čaká aspoň vysvetlenie, ako svoj výrok myslela. „Vzhľadom k tomu, čo všetko sa okolo kauzy deje, aké dostávam správy, by som chcel povedať, že to čo zaznelo smerom k paní Vášáryovej, zaznelo pár hodín po atentáte na slovenského premiéra Roberta Fica a ja som neadekvátne zareagoval na to staré video,“ povedal Veselý.

„Zasiahlo ma to viac, než som si myslel. Bola to odo mňa veľká chyba, mal som použiť inú metaforu, povedať to inak, nemusela zaznieť žiadna vulgarita. Človek má fungovať tak, že keď urobí chybu, má sa vedieť ospravedlniť. Týmto sa chcem pani Vášáryovej ospravedlniť, mal som to povedať inak,“ dodal Veselý.

Jeho výrok budú riešiť aj v českom parlamente. Predseda poslaneckého klubu TOP 09 Jan Jakob pre iDnes povedal, že navrhne Veselého odvolanie z Rady ČT.