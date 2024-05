Kandidáti na šéfa Európskej komisie chcú silnejšiu ekonomiku aj spoločnú obranu Európskej únie

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP)

Diskusiu zorganizovala Európska vysielacia únia (EBU). Účastníkmi boli predsedníčka EK Ursula von der Leyenová za Európsku ľudovú stranu (EPP), eurokomisár pre pracovné záležitosti Nicolas Schmit za Stranu európskych socialistov (PES), spolupredsedníčka frakcie Zelených v EP Terry Reintkeová, taliansky europoslanec z liberálnej frakcie Obnovme Európu (RE) Sandro Gozi a rakúsky ľavicový politik Walter Baier, kandidát Európskej ľavice.S odkazom na ekonomický rozvoj Schmit uviedol, že treba zredukovať počet chudobných ľudí v EÚ o 50 miliónov, vytvárať pracovné príležitosti, investovať do ľudí a podporovať nové zručnosti na rýchlo sa meniacom trhu. Vyslovil sa za lepšiu ochranu pracovníkov digitálnych platforiem a ocenil, že EÚ vytvorila záruka pre deti, aby nežili v chudobe.

(Zdroj: Getty Images)

Reintkeová tvrdí, že treba prelomiť rozpor medzi ochranou klímy a hospodárskym rastom, zatlačiť na možnosti zelenej ekonomiky, stavať na úspechoch zelenej transformácie a viac do nej investovať.Baier upozornil, že dôvodmi chudoby sú zvyčajne ceny bývania a nájmov a EÚ by mala prijať smernicu, ktorá zastropuje ceny nájmov. Spresnil, že rozširovanie EÚ by malo byť na prospech pracujúcich v členských krajinách, nie na úkor farmárov a iných zamestnancov, musí rešpektovať práva pracujúcich ľudí a ich pracovné podmienky.

Treba otvoriť dvere

Gozi pripomenul, že treba hovoriť o dopadoch rozšírenia EÚ na ekonomiku. Treba otvoriť dvere pre Ukrajinu, Moldavsko a západný Balkán, ale nie bez potrebných reforiem, a to aj na strane Únie, ktorá by mala navýšiť rozpočet pre kohéziu a spoločnú agropolitiku.Leyenová upozornila, že pri sociálnych systémoch ide o kompetencie národných vlád, dodala však, že eurokomisia navrhla zaviesť minimálnu mzdu a vyvíja snahy o lepšie podmienky bývania pre všetkých. Program EÚ budúcej generácie (NGEU) vyčlenil 21 miliárd eur na sociálne bývanie.Moderátori debaty upozornili, že tretina občanov EÚ obranu a bezpečnosť považuje za najväčšiu prioritu pred eurovoľbami.

Gozi v tejto súvislosti uviedol, že Ukrajina musí vyhrať vojnu s Ruskom, pričom potrebujeme mať silnú európsku silu a investovať do spoločnej obrany.Reintkeová prínos chápe v posilnení spoločného verejného obstarávania, vedy a výskumu v oblasti obrany. Princíp jednomyseľnosti pri rozhodovaní v Rade EÚ o obrane podľa nej dáva voľnú ruku Viktorovi Orbánovi blokovať spoločné rozhodnutia. Najväčšiu hrozbu vidí v náraste extrémnej pravice, ktorá sa snaží poprieť slobodu a prosperitu a ktorá spolupracuje s Ruskom a Čínou.Schmit upozornil na hrozby "fašistického režimu v Moskve", podľa neho je podstatné v otázkach obrany nezabúdať na investície do sociálnej súdržnosti.

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová (Zdroj: SITA/AP Photo/Jean-Francois Badias)

Von der Leyenová tvrdí, že prioritou je posilňovať európsku obranu. Chce zastaviť fragmentáciu európskeho obranného priemyslu, mať spoločné obranné projekty ako napríklad spoločný obranný vzdušný systém. Odkázala, že treba naďalej stáť za Ukrajinou, ktorá "bojuje za naše hodnoty a za slobodné národy". Odkázala, že sa treba zaoberať spoločným financovaním obrany, buď formou národných príspevkov alebo cez vlastné rozpočtové zdroje, čo nepôjde bez podpory EP.Baier upozornil, že ak chce EÚ naozaj pomôcť Ukrajine, mala by jej zrušiť 100-miliardový dlh a zopakoval, že ako občan neutrálnej krajiny by si želal, aby EÚ investovala viac diplomatického úsilia do snáh o dosiahnutie prímeria na Ukrajine, ako prvého kroku pre mier.