Rusi opäť páchajú zverstvá ako v Buči: VIDEO ukazuje skazu ukrajinského mesta Vovčansk

Вовчанськ. Місто, яке росіяни знищили вщент за декілька діб. Важко уявити, але ще пару тижнів тому там було життя.



Vovchansk. A city that the Russians destroyed completely in a matter of days. It’s hard to imagine, but just a couple of weeks ago there was life there.



