Američania zasadili Rusom ďalší tvrdý úder: Toto VIDEO môže byť pre víťazstvo kľúčové!

NEW YORK – V čase, kedy je s vojnou na Ukrajine nespokojných čoraz viac Rusov, sa Spojené štáty americké snažia prostredníctvom tajnej služby nalákať do svojich radov nádejných tajných agentov. Vo svojom najnovšom strategickom ťahu zverejnila Ústredná spravodajská služba (CIA) nové video s názvom: „Prečo som vstúpil do CIA: Pre vlasť.“

Ide už v poradí o tretie video, ktorým sa Američania snažia apelovať na pocit patriotizmu u Rusov a na nesúlad medzi obeťami vojenských operácií a pohodlným životom elít v krajine. Cieľom je zlákať čo najviac nespokojných Rusov, ktorí by boli ochotní poskytnúť západnému svetu citlivé informácie. Predchádzajúce videá zaznamenali spolu na sociálnych sieťach viac ako 2,1 milióna zobrazení. Hovorca CIA informoval, že tieto videá vyvolali zvýšený záujem zo strany Rusov. "Ak by to nefungovalo, nemali by sme tretie video," dodal. Informuje o tom NBC News.

Na najnovšom videu, ktoré bolo zverejnené na platforme Telegram a ďalších sociálnych sieťach, rozpráva muž. Ten vo videu hovorí, že má 35 rokov a spomína na odkaz svojho otca, ktorý slúžil ako ruský výsadkár a v rovnakom veku zomrel. "V hlave sa mi preháňajú nekonečné myšlienky, usmievam sa na svoju ženu a syna. Ale vo vnútri sa mi vynára len jedna otázka: Mám odvahu čeliť tejto zrade?,“ pýta sa.

Ďalej vo videu muž uvádza, že sa pridal k ruskej tajnej službe, aby slúžil svojej krajine. "No rýchlo som si uvedomil, že skutočný nepriateľ je vo vnútri," tvrdí. "Naši vodcovia predávajú krajinu za paláce a jachty, zatiaľ čo naši vojaci žerú zhnité zemiaky a strieľajú starodávnymi zbraňami." Na záver propagačného materiálu sa rozhodne, že bude ctiť príklad svojho otca a vybuduje budúcnosť pre svojho syna. Tajne kontaktuje CIA prostredníctvom svojho mobilného telefónu s výrokom: "Môj záujem je zachrániť Rusko. Budem iskrou pravdy pre dobro môjho syna."

Pokusy už pred inváziou na Ukrajinu

Ústredná tlačová agentúra USA sa už dva mesiace pred ruskou inváziou na Ukrajinu snažila publikovať príspevky, ktoré obsahovali podobné inštrukcie pre ruské obyvateľstvo. Obsahovali dokonca rady, ako sa vyhnúť ruským bezpečnostným službám pomocou VPN sietí a webového prehliadača Tor. Cieľom bolo kontaktovať tzv. Dark Web.

Predstavitelia CIA poukazujú aj na fakt, že mnoho ľudí pracujúcich v oblasti ruskej bezpečnosti, kybernetiky, spravodajských služieb, financií, či dokonca v armáde a medzinárodných vzťahoch si neuvedomujú, že poznatky, ktorými disponujú, môžu byť v istom bode kľúčové.

Rusi si z videa ťažkú hlavu nerobia

Kremeľ označil obvinenia vo videu za nepravdivé. "Viete, táto prax je celkom bežná, spravodajské agentúry po celom svete veľmi často využívajú médiá a sociálne siete na nábor nových zamestnancov. A robia to stále, CIA to robí každý rok," povedal podľa Reuters hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.

Ten ďalej pripomenul, že väčšina sociálnych sieti, na ktorých sa video šíri, sú v krajine zablokované a väčšina Rusov používa sieť VKontakte.