Bizarná susedská nezhoda, výpoveď či darovacia zmluva: Tu sú odpovede na problémy, ktoré vás trápia

JUDr. Mgr. Zuzana Pračková, advokátka (Zdroj: archív ZP)

Peter: Po amputácii nohy mi v ŠNOPe odporučili vyhotovenie definitívnej protézy riadenej mikroprocesorom. VŠZP však aj odvolanie na zamietnutie znovu zamietla. Dcéra žijúca v Nemecku mi vybavila vyhotovenie takejto protézy na vlastné náklady. Mám nárok na preplatenie nákladov aspoň do výšky ceny mechanickej protézy, na ktorú mám podľa VŠZP nárok?



Dobrý deň, vzhľadom na osobitosť tejto situácie, by som navrhla, aby ste VŠZP písomne kontaktovali s možnosťou uplatnenia takéhoto nároku. VŠZP Vám bude na Vašu žiadosť písomne reagovať s odkazom na príslušné zákonné ustanovenia týkajúce sa Vašej konkrétnej situácie a na základe toho budete môcť jednoduchšie posúdiť, akým spôsobom prípadne treba žiadosť upraviť, aby Vám bolo vyhovené.

Dobrý deň. Chcem dať zamestnávateľovi výpoveď, avšak nechcem mu oznámiť z akého dôvodu. Je to veľmi osobná záležitosť a bol by som nerád, kedy sa to vo firme pretriasalo. Otázka znie, som povinný zamestnávateľovi odpovedať na to, prečo pracovný pomer ukončujem resp. uviesť tento dôvod priamo do výpovede?



Dobrý deň. Zamestnanec môže dať zamestnávateľovi výpoveď z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu. Zamestnávateľ nemá zákonné právo od Vás požadovať informáciu o dôvode výpovede.