Všimli ste si na nechtoch TÚTO abnormalitu? Dermatologička varuje, môže ísť o zriedkavý typ rakoviny!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

MISSISSIPPI – Keď sa zamyslíte nad rakovinou kože, možno vám napadnú nezvyčajné materské znamienka, pehy alebo červené a šupinaté miesta na podráždenej koži – nie však nechtové lôžka. Dermatologička však radí, že ak si na nechtoch všimnete túto abnormalitu, mali by ste navštíviť odborníka.

Doktorka Lindsey Zubritskyová, certifikovaná dermatologička žijúca v Mississippi, varuje svojich 1,4 milióna sledovateľov na TikToku pred zhubným typom rakoviny kože v nechtoch. Ten zostáva často neodhalený a bežne sa nesprávne diagnostikuje – väčšinou ako pomliaždená koža alebo zachytená zaschnutá krv. „Ak ste si napríklad niekedy zatvorili prst do dverí auta alebo zásuvky alebo ste si pustili ťažký predmet na prst, možno ste si na druhý deň všimli tmavú škvrnu pod nechtom. Nazýva sa to subunguálny hematóm a je to normálna telesná reakcia,“ povedala Zubritskyová. Po niekoľkých týždňoch hematóm (čo je v podstate krvná zrazenina) nakoniec vyrastie a vy budete mať nový zdravý necht.

Existujú však aj iné druhy tmavých pruhov na nechte, na ktoré by ste si mali dávať pozor. „Ak sa vám po nechte tiahne tmavopigmentový vertikálny pruh, rozhodne by ste ho mali skontrolovať,“ priblížila doktorka. „Mohlo by ísť o veľmi vážnu formu rakoviny kože, ktorá sa nazýva subunguálny melanóm. Toto je jediné znamienko na nechtoch, ktoré, prosím, neignorujte. Dá sa ľahko prehliadnuť,“ dodala. Hoci je subunguálny melanóm zriedkavý, ak ho prehliadnete, môže sa zmeniť na vážny problém. Podľa Clevelandskej kliniky sa rakovina nechtov vyskytuje v nechtovom matrixe, ktorý je spojený s nervami, cievami a lymfatickým tkanivom. Na rozdiel od bežnejších foriem rakoviny kože subunguálny melanóm nie je na úrovni povrchu.

Namiesto toho sa zakorení v bunkách melanocytov. „Subunguálny melanóm má zvyčajne zreteľný tvar. Niektorí ho môžu opísať tak, že vyzerá, akoby ste si na necht nakreslili čiaru čiernou alebo hnedou fixkou,“ vysvetľuje Cleveland Clinic. „Prejavuje sa ako tmavá čiara na nechte a tiahne sa zdola nahor. Spočiatku je malý, ale môže sa zväčšovať a pokrývať celý necht a siahať až po kožičku (kožnú časť nechtu). Odfarbenie môže byť nepravidelné a mať rôzne odtiene čiernohnedej farby,“ uvádza ďalej. Vzhľadom na to, ako často sú naše ruky vystavené priamemu slnečnému žiareniu, vás možno prekvapí, že subunguálny melanóm nie je spôsobený slnečným žiarením. Rakovina, ktorá sa často vyskytuje na palci alebo ukazováku, môže tiež spôsobiť rozštiepené alebo popraskané nechtové lôžka, nepravidelný pigment, opuch a zmenu farby kožičky.

(Zdroj: Getty Images)

„Skutočne znepokojujúcim príznakom je, keď máte zmenu farby alebo pigmentáciu, ktorá sa začína vkrádať do kože,“ uviedla Zubritskyová. Dodala však, že nie všetky tmavé línie na nechtoch sú nebezpečné. „Mnohí ľudia môžu mať na nechte nezhubný pruh nazývaný pozdĺžna melanónia, ktorý je úplne normálny,“ vysvetlila. Pozdĺžna melanónia má svetlejšiu farbu, môže byť viditeľná na viacerých nechtoch a je stabilná, čo znamená, že nepostupuje. V skutočnosti je pravdepodobnejšie, že máte benígny pruh. Clevelandská klinika uvádza, že subunguálny melanóm predstavuje len 0,7 až 3,5 percenta všetkých typov melanómu na celom svete. Ak si všimnete nový tmavý pruh na nechte alebo akúkoľvek kožnú abnormalitu, je dôležité poradiť sa s dermatológom.