Dopravu komplikuje počasie aj u našich susedov: Tisíce domácností sú bez prúdu

Bratislava pod pokrývkou snehu: Biele ulice a zasypané autá (Zdroj: Topky/ Vlado Anjel)

Hovorkyňa severočeskej pobočky energetickej spoločnosti ČEZ uviedla, že popadané stromy a konáre spôsobili "pretrhanie vodičov a poškodenie izolátorov". Vinu pripísala najmä silnému vetru v kombinácii s čerstvým mokrým snehom. Za najviac postihnuté označila obce v oblasti Krušných hôr, ale napríklad aj v okolí mesta Úštěk či susednom regióne Českolipsko. V permanentnom nasadení sú hasiči aj v južných Čechách. "Zasahujeme takmer nepretržite po celom kraji," povedala hovorkyňa hasičov v Juhočeskom kraji a dodala, že v noci na sobotu bola situácia asi najhoršia v meste Vimperk a okolí. Najväčšie problémy podľa nej spôsoboval silný vietor a neskôr aj ťažký mokrý sneh.

Má sa začať výrazne otepľovať

V regióne južných Čiech mali hasiči v noci na sobotu 160 výjazdov. V dôsledku silného vetra tam energetická spoločnosť E.GD evidovala v sobotu dopoludnia výpadky prúdu vo vyše 41.000 domácnostiach, a to v Juhočeskom, Juhomoravskom aj Zlínskom kraji a tiež na Vysočine. Problémy v doprave hlásili aj z viacerých oblastí na Českomoravskej vrchovine, a tiež v okrese Bruntál a časti okresu Opava v Moravskosliezskom kraji. Zrážky a vietor sa v ČR podľa meteorológov očakávajú aj v nasledovných dňoch, avšak už v nedeľu by sa malo od západu začať výrazne otepľovať. Počasie sa zrejme čiastočne stabilizuje až 26. decembra, keď by sa mal zmierniť vietor a nemalo by už toľko pršať.