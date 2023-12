Meteorológovia naďalej upozorňujú na vznik povodní: Treba počítať aj s vetrom i hmlou

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Výstraha druhého stupňa pred povodňami platí pre okresy Skalica, Senica, Turčianske Teplice, Nové Zámky a Zlaté Moravce. Zároveň výstraha prvého stupňa je vydaná pre okresy Malacky, Bratislava, Dunajská Streda, Komárno, Nové Zámky - juh, Nové Mesto nad Váhom, Trenčín, Ilava, Púchov, Považská Bystrica, Bytča, Žilina - sever, Martin, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Žilina - Rajčanka, Čadca, Kysucké Nové Mesto, Námestovo, Tvrdošín, Dolný Kubín, Topoľčany, Bánovce nad Bebravou, Prievidza, Levice - západ aj východ a Žarnovica.

archívne video

Rozvodnený Dunaj vzbudzuje obavy: Podľa SHMÚ sa však obyvatelia Bratislavy nemajú čoho báť. (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Na východnom Slovensku platí výstraha pred povodňami v okrese Michalovce a Kežmarok. Väčšina hydrologických výstrah platí do stredy. Do stredajšej 15.00 h platia pre stredné Slovensko tiež výstrahy pred vetrom na horách. Druhý stupeň meteorológovia vydali pre okresy Brezno, Poprad a Liptovský Mikuláš. Nad pásmom lesa sa tam môže vyskytnúť silný vietor, ktorý môže dosiahnuť v nárazoch 135 až 160 kilometrov za hodinu, v priemere 90 až 105 kilometrov za hodinu, čo je silná až mohutná víchrica. Prvý stupeň SHMÚ vydal pre okresy Banská Bystrica, Ružomberok a Tvrdošín.

(Zdroj: shmú.sk)

So silnejším vetrom treba počítať v okresoch Poprad a Liptovský Mikuláš. Výstraha prvého stupňa tam platí do stredajšej 5.00 h. Očakáva sa tam vietor v nárazoch s rýchlosťou 65 až 70 kilometrov za hodinu, s priemernou rýchlosťou 45 kilometrov za hodinu. Meteorológovia upozorňujú na hmlu na východe Slovenska, vydali preto výstrahu prvého stupňa. Platí pre takmer celý Košický a Prešovský kraj od 22.00 h do stredy 10.00 h. Očakáva sa tam výskyt hmiel s dohľadnosťou 50 až 200 metrov. "Znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity," dodal SHMÚ.

Niektoré stanice zaznamenali vôbec najteplejší deň cez vianočné sviatky

Niektoré stanice Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) zaznamenali vôbec najteplejší deň počas vianočných sviatkov v histórii meraní týchto staníc. Rekordne teplé počasie tak pokračovalo aj počas utorka, SHMÚ o tom informuje na sociálnej sieti.

Ide napríklad o stanice Bratislava letisko (25. 12.), Sliač (26. 12.) alebo Trebišov (25. 12.). "Rekordne teplo bolo aj na ďalších staniciach," doplnil SHMÚ. Meteorológovia priblížili, že v pondelok (25. 12.) namerali na bratislavskom letisku 15 stupňov Celzia, v utorok zas v Blahovej, Lenartovciach a Kokave nad Rimavicou. Zároveň v Žiari nad Hronom, Sliači a na severe Spiša - v Osturni bolo v utorok 14 stupňov Celzia.