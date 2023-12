Nešťastie na prechádzke s kočíkom: Mamička omdlela a dieťa spadlo z kočíka rovno do potoka! Zasahoval vrtuľník

(Zdroj: gettyimages.com)

FRÝDEK-MÍSTEK - Prechádzka s ročným chlapčekom v kočíku sa skončila obrovskou drámou. Tridsaťročná žena z ničoho nič stratila vedomie a dieťa vypadlo z kočíka priamo do potoka. Zasahovať museli aj leteckí záchranári, ktorí na miesto poslali vrtuľník.

Prípad sa stal v utorok v jednej z obcí v českom okrese Frýdecko-Místecko. Keď sa mladá mamička prebrala z bezvedomia, zistila, že dieťa leží v potoku značne podchladené. Z posledných síl a v zúfalstve zavolala pomoc, pretože dieťa už v tej chvíli bolo v ohrození života. "Krajské operačné stredisko prijalo tiesňové volanie o trištvrte na tri poobede a na pomoc vyslali ihneď lekársku posádku vrátane vrtuľníka leteckej záchrannej služby", uviedol hovorca záchranárov pre Frýdecko-Místecký denník.





„Dýchanie dieťaťa bolo nedostatočné. Záchranári ihneď začali s ošetrením, vrátane zaistenia vstupu do kostnej drene pre podanie liekov. Dieťaťu poskytli kyslík a zaistili mu tepelný komfort“, upresnil hovorca moravskosliezskych záchranárov Lukáš Humpl.

Podľa dostupných informácií bola mladá mamička v bezvedomí približne pol hodiny, no už za tak krátky čas sa jej syn dostal do život ohrozujúceho stavu. Chlapčeka aj jeho mamu prepravil vrtuľník do ostravskej fakultnej nemocnice, kde im poskytli zdravotnú starostlivosť a potrebné lieky.