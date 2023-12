Strašná tragédia: K zemi sa zrútil televízny vrtuľník, zahynul pilot aj fotograf

🇺🇸 USA ▪️ ABC Philadelphia Action News helicopter crashed in New Jersey. The pilot and the news videographer died (12/19)



🇺🇸 США ▪️ Розбився вертоліт новинного каналу в Нью-Джерсі



🇺🇸 USA ▪️ Hubschrauber des Nachrichtensenders stürzte in New Jersey ab pic.twitter.com/0bvjFUFdWO