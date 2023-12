(Zdroj: Zoznam / Lenka & David Haring)

Výlet do Sýrie sa na prvý pohľad môže zdať ako úplné bláznovstvo. Veď kto by chodil do zničenej krajiny, kde donedávna prebiehala vojna? Veľa z vás však netuší, že Sýria ukrýva obrovské historické bohatstvo a vy môžete objaviť pamiatky z rôznych období. Tentokrát zavítame do hlavného mesta Damašku.