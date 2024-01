Vo veku 93 rokov zomrel disident Rijád Turk, prezývaný "sýrsky Mandela"

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP Photo/Baderkhan Ahmad, File)

BEJRÚT - Sýrsky disident Rijád Turk, ktorého v súvislosti s rokmi strávenými vo väzení pre odpor voči vláde porovnávali s bývalým juhoafrickým prezidentom Nelsonom Mandelom, zomrel v pondelok v exile vo Francúzsku vo veku 93 rokov. Oznámila to jeho rodina, informovala agentúra AFP.

Francúzska veľvyslankyňa v Sýrii Brigitte Curmiová na platforme X napísala, že "sýrsky Mandela, Rijád Turk, nás opustil po celoživotnom boji za slobodnú a demokratickú Sýriu". "Nech sú jeho túžby po dôstojnom živote Sýrčanov naďalej inšpiráciou pre našu prácu," dodala. Turk ušiel do Francúzska v roku 2018 po tom, čo ho militanti vyhnali zo Sýrie do susedného Turecka. Skrýval sa od svojho prepustenia z väzenia v roku 2002, kam sa dostal za to, že po smrti bývalého sýrskeho prezidenta Háfiza Asada vyhlásil, že "diktátor je mŕtvy". Vo väzení strávil 17 rokov.

Za mrežami sa často ocitol bez riadneho súdneho procesu — pre tvrdenia o rôznych trestných činoch spáchaných za vlády Háfiza Asada a neskôr jeho syna Bašára, keď sa stal sýrskym prezidentom. Turk bol dlhoročným vodcom politbyra disidentskej Sýrskej komunistickej strany, ktorú Bašár Asad postavil mimo zákon a neskôr bola premenovaná na Sýrsku demokratickú ľudovú stranu. Rijád Turk podporoval pokojné protivládne protesty, ktoré sa v Sýrii začali v roku 2011, a podporoval Sýrsku národnú radu, ktorá združovala oponentov Asada v čase, keď sa občianska vojna v tejto krajine zintenzívňovala. "Naša revolúcia je pokojná, ľudová a odmieta sektárstvo. Sýrsky národ je jeden," povedal Turk v októbri 2011. V sýrskom konflikte, ktorý vyústil do vojny s účasťou zahraničných armád, milícií a džihádistov, zahynulo najmenej pol milióna ľudí a milióny ďalších museli opustiť svoje domovy.