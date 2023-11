MIMORIADNY ONLINE Ukrajina informovala, že mierový summit sa zrejme bude konať vo februári 2024

(Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

KYJEV - Svetový "mierový summit" o Ukrajine sa bude zrejme konať vo februári 2024, uviedol vo štvrtok vplyvný ukrajinský predstaviteľ Ihor Žvovka. Správu sme prevzali z agentúry Reuters a z portálu britského denníka The Guardian. Situáciu na Ukrajine sledujeme ONLINE.